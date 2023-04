Les U-20 ne seront pas les seuls représentants du Sénégal en Argentine. Les arbitres vont aussi représenter nos couleurs. En effet, la FIFA a publié la liste des arbitres retenus pour officier les matchs de la compétition. On note la présence de deux sénégalais sur cette liste.

Il s’agit d’Issa Sy sélectionné en tant qu’arbitre principal et de Nouha Bangoura qui de son côté officiera en tant qu’assistant. « Après le succès de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en novembre et décembre derniers, cette compétition en Argentine va donner aux jeunes talents de l’arbitrage la possibilité de montrer ce dont ils sont capables et de franchir une étape dans leur carrière », a expliqué Perluigi Collina.

Au total la FIFA a pris 81 arbitres. Quelques jours avant le début de la compétition, les arbitres sélectionnés participeront à un dernier séminaire de préparation lors duquel ils examineront des séquences de match et prendront part à des sessions de formation pratique filmées avec des joueurs. Les instructeurs pourront alors leur fournir des conseils immédiats.

Match officials for the FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™ appointed. The FIFA Referees Committee has selected 25 referees, 38 assistant referees and 18 video match officials for the forthcoming FIFA U-20 World Cup Argentina 2023™.

