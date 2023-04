Disparu des radars à Rennes en première partie de saison, Alfred Gomis a été retrouvé à Côme FC (Serie B), où il enchaine les bonnes prestations depuis son arrivée au mois de janvier.

Après une bonne saison (2019-2020) avec Dijon, Alfred Gomis est recruté par le Stade Rennais pour remplacer son compatriote Edouard Mendy parti à Chelsea. Bénéficiant de la confiance de son entraineur Julien Stéphan, le gardien sénégalais s’est rapidement imposé comme le portier numéro 1 (27 matchs).

Malgré ses absences répétitives en raison d’une fracture du doigt et sa convocation pour la CAN-2022, Alfred a conservé son statut en Bretagne. Sur ses 25 apparitions la saison dernière en ligue 1, le gardien sénégalais avait réalisé 10 cleansheets. N’empêche qu’il a été déclassé dans la hiérarchie des gardiens par son coach Bruno Genesio cette saison. Barré par l’arrivée de Mandanda, Alfred Gomis était obligé de jouer avec l’équipe réserve en première partie de saison.

Pour se relancer et retrouver du temps de jeu, le gardien de 29 ans a été prêté sans option d’achat à la formation de deuxième division italienne, le FC Côme, lors du mercato hivernal. Et il a eu raison de rejoindre le club situé en Lombardie. En effet, Gomis n’a pas manqué la moindre minute depuis son arrivée (12 matchs). En plus, le natif de Ziguinchor a retrouvé son meilleur niveau avec l’équipe de Côme puisqu’il compte 5 cleansheets en Serie B.

Son adaptation rapide sous ses nouvelles couleurs n’est pas surprenante parce qu’il a fait presque toute sa carrière en Italie. Le gardien formé à Torino, avait déjà évolué dans six clubs italiens, dont Spal et Bologne.

