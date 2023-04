Eumeu Sène est revenu sur la défaite du Balla Gaye face à Boy Niang. Il révèle même qu’il avait prédit la victoire du fils de De Gaulle sur le Lion de Guédiawaye.

Si avant leur face à face du 1er janvier dernier, beaucoup donnaient Balla Gaye favoris devant Boy Niang, ce n’était pas le cas pour Eumeu Sène. Vainqueur par deux fois du lion de Guédiawaye, le leader de l’écurie Tay shinger était sûr de la victoire de Boy Niang a t’il révélé dans l’émission Bantamba TV.

« Avant le combat j’ai vu la mère de Boy Niang qui m’a demandé qu’est ce je pensais du combat. Je lui ai dit d’aller dire à Boy Niang qu’il allait terrasser Balla Gaye. C’était un pressentiment et c’est pourquoi je suis allé lui prêter main forte le jour du combat. Je sentais que la présence allait galvaniser les Pikinois et là j’ai vu un autre Boy Niang » a confié Eumeu Sène.

Par ailleurs il décrypte le combat en soulignant les erreurs commises par Balla Gaye et qui ont profité à son adversaire.

« Balla Gaye s’est bien préparé dans ce combat mais Boy Niang aussi parcequ’on s’est entraîné ensemble. J’ai lui ai parlé avant le combat et je lui ai dit que c’était son moment de briller. Je n’étais pas surpris de sa victoire car il est jeune et c’est un très bon lutteur. Si on n’est pas un grand lutteur on ne peut pas battre Balla Gaye et Boy Niang en est un. En plus il a un staff qui connait la lutte. Balla Gaye a fait l’erreur d’attaquer avec ses deux mains. Il aurait dû attaquer avec une seul main et laisser l’autre libre pour pouvoir répondre à un changement de direction de Boy Niang. Ensuite il a mal saisi la jambe de Boy Niang » a t’il analysé.

Wiwsport.com