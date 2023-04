De passage dans l’Afterfoot sur RMC Sport, Demba Bâ est revenu sur une triste anecdote qui confirme que le racisme existe toujours dans le monde du football. Alors qu’il évoluait à Basaksehir, en Turquie, l’ancien international sénégalais a été victime d’une remarque racisme de la part d’un coéquipier.

Passé notamment par Chelsea et Newcastle, l’ancien attaquant sénégalais Demba Ba, invité de l’émission Rothen s’enflamme mercredi sur RMC, a partagé un triste souvenir personnel. « Un jour, on était en Autriche avec Basaksehir et la nourriture n’était pas terrible à l’hôtel. Je dis : ‘Oh purée, je n’ai pas envie d’y retourner, c’est meilleur en Turquie.’ Un joueur me regarde et me dit : ‘Tu ne peux pas dire ça, tu viens d’Afrique.’ Je l’ai regardé et j’ai réfléchi à ce que j’allais faire pendant cinq secondes. Un ami à moi était à côté et m’a dit de me calmer. J’ai tourné la tête et je suis parti« , a raconté l’ancien attaquant sénégalais, passé par Istanbul Basaksehir entre 2019 et 2021.

