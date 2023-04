On pensait que Me Babacar Ndiaye allait être le seul candidat à sa propre succession pour briguer un troisième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de basket. Que nenni ! Il aura un adversaire, en l’occurrence Pathé Keïta, qui a finalement décidé de déposer aujourd’hui sa candidature.

On s’achemine tout doucement vers la tenue de l’Assem­blée générale de basket, prévue le 27 mai prochain, après un deuxième report sur décision du Comité électoral. Il n’y avait que la candidature de Me Babacar Ndiaye qui était déclarée jusque-là. Mais depuis hier, il y a une autre candidature. Il s’agit de celle de Pathé Keïta qui a décidé de déposer aujourd’hui sa candidature. Ce qui va officialiser sa participation à l’élection du président de la Fédération sénégalaise de basket.

Alors que Me Ndiaye était parti pour être le seul candidat et briguer un troisième mandat. Et cela, après huit années à la tête de l’instance fédérale.

Le dépôt de la candidature de Pathé Keïta intervient 24 heures avant la date de clôture des dépôts fixée par le Comité électoral autonome de l’Assemblée générale élective.

Président de la Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais (Crbs), Pathé Keïta a été ancien Commissaire Fiba-monde. Il a été Trésorier général adjoint de l’ancien Comité de normalisation du basket sénégalais (Cnbs). Avant d’être dirigeant, cet ancien basketteur a évolué sous les couleurs de la Police, en tant que capitaine, de l’As Douanes et en sélection nationale universitaire avec laquelle il a pris part à plusieurs compétitions internationales.

Au sein du Dakar Université Club (Duc), cet ancien étudiant de l’université Cheikh Anta Diop a occupé le poste de vice-président du club universitaire et de la Ligue de Dakar. Manager spor­tif et fondateur de Gué­diawaye Basket Academy en 2015, Pathé Keïta avait réussi la montée en National 1 avec son club après avoir été sacré champion de la National 2. Inspecteur principal du Trésor, M. Keïta est titulaire d’une Maîtrise en Sciences économi­ques et gestion, d’un Master 2 en Commerce international, d’un diplôme en Management du sport en faisant partie de la première promotion Fifa-Cies, et titulaire d’un Brevet à l’Ecole na­tionale d’administration (Tré­sor-Cycle).

Fixée au 6 mai puis reportée au 13 mai, l’Ag élective de la Fédé de basket aura finalement lieu le 27 mai prochain. Et cela, sous la supervision du Comité électoral autonome, présidé par Me Seydou Diagne.

Avec lequotidien