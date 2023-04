Comme à l’aller, Sadio Mané démarre sur le banc des remplaçants pour affronter Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions ce soir à l’Allianz Arena.

Thomas Tuchel repart avec les mêmes à quelques exceptions près. Le technicien allemand se passe une nouvelle fois de Sadio Mané qui n’est pas titulaire au coup d’envoi. L’attaquant sénégalais qui a purgé son match de suspension suite à son altercation avec Leroy Sané fait toutefois son retour dans le groupe en tant que remplaçant.

Dans les buts Yann Sommer est titularisé, en défense on retrouve Pavard, Upamecano, De Ligt et Joao Cancelo à la place d’Alphonso Davies. Dans l’entrejeu, Kimmich et Goretzka seront accompagnés de Jamal Musiala qui a été préféré à Muller. Devant, le trio d’attaque sera composé de Leroy Sané, Kingsley Koman et de Choupo-Motting qui fait son retour après avoir manqué le match aller pour blessure.

Wiwsport.com