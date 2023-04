1-4 aux scores cumulés. La marche était trop haute pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Débutant sur le banc des remplaçants comme lors du match aller, l’international sénégalais a assisté depuis le banc l’ogre anglais dérouler son jeu sur la belle pelouse de l’Allianz Arena.

Avec un retard de trois buts au coup d’envoi, les bavarois ont mis la pression dès le début du match. Mais malgré un premier quart d’heure où ils ont mis le pied sur le ballon avec des phases de jeu intéressantes, ce sont les hommes de Pep Guardiola qui vont piquer en premier. Suite à une faute de main dans la surface de Dayot Upamecano, Clément Turpin désigne le point de penalty. Mais Erling Haaland manque son face à face avec Yann Sommer puisque son tir s’envole dans les gradins (37e).

Au retour des vestiaires, Erling Halaand va prendre sa revanche en crucifiant les allemands. Lancé en profondeur par Kevin De Bruyne, le Norvégien va se jouer de Upamecano avant de battre Sommer dans ses cages (57e 0-1).

Entrée décisive de Sadio Mané

Thomas Tuchel met alors tous ses atouts offensifs sur le terrain. Entré pour la dernière demi-heure, Sadio Mané provoque un penalty à dix minute de la fin du match. Kimmich se charge d’exécuter parfaitement ce penalty pour remettre les deux équipes à égalité (82e 1-1). Le match se termine sur ce score de parité qui permet à Manchester City de se hisser dans le dernier carré au détriment du Bayern Munich qui comme la saison dernière, sort encore une fois aux portes des demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

We're out of the Champions League. pic.twitter.com/VdqWC1Wsmd

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 19, 2023