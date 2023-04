L’attaquant sénégalais vit des jours sombres du côté de la Bavière. Son arrivée au Bayern Munich a été remplie d’espoirs et d’attentes. Son début d’aventure, celle d’un footballeur de second plan. Dénigré plus à tort qu’à raison par une partie de la presse allemande, il pourrait avoir à faire taire les plus sceptiques dès ce mercredi soir face à Manchester City.

L’été dernier, le Bayern Munich a dit au revoir à son buteur historique Robert Lewandowski. La direction sportive dirigée par Hasan Salihamidžić a donc décidé d’opter pour une façon pour le moins différente de jouer en attaque avec l’attaquant polonais, tout en misant sur un joueur quasiment du même standing que l’actuel joueur du FC Barcelone. C’est pourquoi Sadio Mané – vu beaucoup moins cher qu’il ne le devait si son contrat avec Liverpool n’arrivait pas à son terme à la fin de cette saison – a été recruté. Il devait apporter de sa palette technique et statistique, sa vista et son humilité sur et en dehors du terrain.

Que ce soit au Sénégal, en Allemagne ou même en Angleterre, ce transfert de Sadio Mané de Liverpool au Bayern Munich était perçu, par beaucoup, comme l’un des meilleurs de l’histoire, non seulement pour le club bavarois mais également pour la Bundesliga. Puisque le joueur de 31 ans était encore considéré parmi les plus grands du ballon rond et avait tout pour réussir en Bavière et tirer l’ogre bavarois vers le plus haut. Le début de saison était encore très bon, avec un but dans chacun de ses débuts dans les trois compétitions nationales. Mais au fil des mois, les choses se sont tristement gâtées.

La mauvaise foi de la presse allemande

Le point de bascule : un soir du mardi 8 novembre 2022 quand l’ancien pensionnaire de Génération Foot quittait ses partenaires pour blessure à la 20e minute lors d’un match de Bundesliga face au Werder Brême. De retour sur les terrains après pratiquement quatre mois de désillusion, notamment avec une Coupe du Monde ratée, le Nianthio peine à retrouver son niveau d’antan, ce qui lui fait perdre son véritable sourire. Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été le fait d’avoir laissé sa trace de main sur la lèvre supérieure de Leroy Sané. Et depuis cette date du 11 avril dernier, Sadio Mané fait saliver l’actualité sportive, plus particulièrement du côté de Säbener Strasse.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal fait face à une énorme vague de dénigrement de la part d’une partie de la presse sportive allemande. Plus proche, sans conteste, de l’un que de l’autre, BILD et Sky Sports Germany et la plupart de leurs journalistes n’ont pas hésité à foudroyer le Sénégalais. Certains assureraient même que, dans le vestiaire du Bayern Munich, on murmurerait d’avoir signé le « faux Mané ». Une très mauvaise blague, alors qu’il y aurait même d’autres qui prétendraient que le Nianthio se serait mis plusieurs joueurs à dos, pendant que le coach Thomas Tuchel ne compterait pas sur lui, jugeant qu’il ne correspond pas à son système de jeu.

Répondre sur le terrain

Meilleur Footballeur Africain et deuxième au Ballon d’Or France Football 2022, Sadio Mané n’est plus considéré par une partie de la presse allemande comme l’un des meilleurs au monde ou même un footballeur capable de faire basculer une rencontre. Son talent et sa joie de vivre ont été balayés pour un coup de sang qui a donné pour victime un Leroy Sané qui, nous le savons, a débordé en premier, manquant de respect à un concurrent, un joueur qui a offert au Sénégal, le Sénégal de Souleymane, une Coupe d’Afrique… Sans doute conscient qu’il ne fait plus l’unanimité au Bayern Munich, Sadio Mané sait donc qu’il ne lui reste plus qu’un seul point de refuge : le terrain.

L’ancien joueur du FC Metz peut être un mal-aimé, comme beaucoup ont eu l’impression durant ses derniers mois en tant que joueur de Liverpool. Après, il n’a rien perdu de sa superbe. Il se doit juste de se remettre sur le bon chemin et le quart de finale retour de Ligue des Champions ce mercredi soir face à Manchester City pourrait être très déterminant pour enclencher la réconciliation. Même si Bayern Munich est très mal embarqué, avec trois buts de retard, l’enfer de l’Allianz Arena pourrait être fatal aux Citizens. Pour ça, Thomas Tuchel aura bien intérêt à lancer son feu follet sénégalais qui sera évidemment très motivé pour prendre une rapide revanche sur lui-même et sur une partie de la presse sportive allemande. Finir la saison en trombe, Sadio en est bel et bien capable.

