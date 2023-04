Après une suspension d’un match suite à sa déconvenue avec Leroy Sané, Sadio Mané serait probablement titulaire ce soir en match retour de Ligue des Champions contre Manchester City selon Foot mercato.

La semaine dernière, le Bayern Munich a sombré à l’Etihad Stadium face à Manchester City. A la suite, Sadio Mané et Leroy Sané ont eu un échange qui a amené le natif de Bambaly à avoir une réaction désagréable. Il écope ainsi d’une amende de 350.000 euros selon BILD et d’une suspension d’un match samedi dernier (match nul du FC Bayern Munich contre Hoffenheim).

Ce soir dans un système 4-2-3-1, Thomas Tuchel aurait préféré Sadio Mané à la pointe de l’attaque. Une titularisation qui pourrait permettre au « Nianthio » de retrouver de la confiance mais aussi de permettre de bien museler la défense des cityzens. Yann Sommer serait dans les cages. En défense, de droite à gauche on aurait Pavard, Upamecano, De Ligt et Joao Cancelo qui serait préféré à Anthony Davies cette fois-ci. Au niveau de l’entrejeu, le duo Joshua Kimmich et Leon Goretzka assurerait le job. Le quatuor offensif serait complété par Thomas Muller à droite, Leroy Sané à gauche et Jamal Musiala pour épauler Sadio Mané dans l’axe.

Du côté des Skyblues, Pep garderait le même schéma que celui de la manche aller. Un 3-2-4-1 avec dans les buts Ederson et en défense Manuel AKanji, Ruben Dias et Nathan Aké. John Stones et Rodri seraient alignés au milieu de terrain. Dans la deuxième ligne de l’entrejeu, le quatuor composé par Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan et Jack Grealish mèneraient les assauts pour servir Erling Haaland à la pointe de l’attaque.

