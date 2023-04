Malgré l’ouverture du score et un grande Seny Dieng, QPR n’a pas pu battre Norwich (1-1). Un nul qui ne l’aide pas dans la course au maintien.

Queens Park Rangers et Seny Dieng vont suer jusqu’au bout. À la lutte pour le maintien, la formation de Gareth Ainsworth s’est contenté d’un petit point à domicile contre Norwich City (1-1), ce mercredi soir à l’occasion de la 43e journée de Championship. QPR, deuxième défense du Championnat, a bien ouvert le score avant de concéder son 68 buts de la saison.

Servi par l’attaquant marocain Ilias Chair, Lyndon Dykes avait mis les Hoops sur le droit chemin (1-0, 9e). Mais Adam Idah a remis les pendules à l’heure (1-1, 46e). La nouvelle pouvait même être salée avec une nouvelle défaite pour QPR s’il n’y avait pas un Seny Dieng bien déterminés dans sa surface. Le portier international sénégalais aura réalisé plusieurs arrêts.

Avec ce résultat, Queens Park Rangers redescend à la première place non relégable, avec seulement un petit point d’avance sur le premier relégable. A trois journées de la fin et des matchs face à Burnley, Stoke City et Bristol City, Seny Dieng et ses partenaires vont devoir cravacher très fort pour rester en Championship dans une lutte avec quatre équipes, notamment Reading FC.

wiwsport.com