Thomas Tuchel s’est présenté ce mardi en conférence de presse pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Une occasion pour le technicien allemand de confirmer la présence du Sénégalais dans le groupe. Par contre, pour la titularisation de Mané dans ce choc, Thomas Tuchel est resté flou dans sa réponse. « Sadio Mané sera dans le groupe car le sujet avec Sané est désormais réglé… Sera-t-il titulaire ? Il faudra attendre demain pour voir s’il va démarrer ou pas », a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.

Thomas Tuchel: “Sadio Mané will be in the squad because the topic with Sané is now settled”. 🔴 #FCBayern

“Starting XI? We'll have to wait and see tomorrow whether Mané starts”. pic.twitter.com/tYXIcWfUpd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2023