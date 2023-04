Les matches retour des quarts de finale de Ligue des Champions démarrent ce soir. Le Real Madrid, après s’être imposé à l’aller, va se déplacer à Stamford Bridge. Le Napoli, défait par l’AC Milan à l’extérieur, va tenter de renverser la tendance.

A l’occasion des quarts de finale retour de Ligue des Champions, le Chelsea FC (2 titres) de Frank Lampard va recevoir le Real Madrid (14 titres) de Carlo Ancelotti (19h00 GMT). Battus à l’aller sur le score de 2 buts à 0, au Santiago Bernabeu, les Blues vont devoir gagner par 3 buts d’écart pour espérer rejoindre le dernier carré. Une tâche qui s’annonce compliquée, vu la saison difficile que vivent les coéquipiers de Kalidou Koulibaly. Avec 0 victoire sur leurs 6 derniers matches et actuellement 11e de Premier League, les champions d’Europe 2021 vont affronter leur bourreau de la saison dernière au même stade. Sans leur défenseur international sénégalais, blessé au match aller et sans Ben Chilwell, exclu lors du même match, les hommes de Lampard vont devoir sortir le grand jeu pour espérer sortir les champions d’Europe en titre, en pleine confiance dans la compétition, amené par un Vinicius Jr et un Karim Benzema en feu. En conférence de presse, hier, le portier espagnol de Chelsea, a donné la clé. « Nous devons réaliser une performance meilleure qu’à l’aller, mieux contrôler, nous créer des occasions et être précis en attaque comme en défense. C’est la clé du succès.

L’AC Milan pour finir le travail

En quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le Napoli de Luciano Spalletti va devoir inverser la tendance face à l’AC Milan (7 titres) de Stefano Pioli (19h00 GMT), vainqueur sur la plus petite des marques à l’aller (1-0). Les partenaires de Fodé Ballo-Touré, menés par leur portier Mike Maignan vont avoir à cœur de retrouver les demi-finales de la Coupe aux grandes oreilles après 16 saisons (2006-2007). Privés de leur buteur fétiche Victor Osimhen (blessé) à San Siro, les Napolitains pourront compter sur l’attaquant Nigérian, auteur de 20 minutes ce week-end face au Hellas Vérone. Ce duel entre Italiens a déjà une certitude. Un club transalpin verra les demi-finales quelle que soit l’issue de la rencontre après l’AS Roma en 2019.

