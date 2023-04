Très peu utilisé par Igor Tudor avec seulement 4 titularisations en 14 matches disputés lors de la première manche de la saison, l’international sénégalais Pape Alassane Gueye a posé ses valises en Liga, au FC Séville pour retrouver du temps de jeu.

Depuis son arrivée en Andalousie, le champion d’Afrique retrouve des couleurs, malgré ses deux cartons rouges, le joueur formé au Havre a retrouvé des couleurs sous les ordres de son ancien coach à l’OM, Jorge Sampaoli (remplacé par Jose Luis Mendilibar). Avec 3 passes décisives en 8 matches de championnat, Pape fait parler tout son talent en Liga en multipliant les grosses performances dans l’entrejeu de son équipe. La confiance retrouvée, ainsi que le temps de jeu conséquent, le milieu récupérateur de 24 ans hésite encore sur son avenir. « On verra après ce prêt si je suis amené à rester ici, à retourner à l’OM ou aller ailleurs », informe-t-il.

Interrogé au micro de Canal, l’international sénégalais aux 15 capes est revenu sur les conditions de son départ en prêt. «Je me suis dit que j’avais six mois pour montrer mes qualités, pour me prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pourquoi je suis venu ici, aux côtés des grands (…) Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas. Le FC Séville a manifesté (son intérêt) et, pour moi, c’était quelque chose d’extraordinaire», déclare-t-il.

wiwsport.com