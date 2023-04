Battu 0-2 mardi soir par le Real Madrid dans son quart de finale retour, Cheslea est éliminé de la Ligue des Champions. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly n’ont pas participé à cette rencontre.

Pas d’exploit mais une fin de saison cauchemardesque pour Chelsea et son nouvel entraîneur Frank Lampard. Depuis la nomination de l’ancien milieu de terrain, les Blues n’ont pas gagné, pire encore ils viennent d’enchaîner une quatrième défaite de suite. Sans ses internationaux sénégalais, le club londonien s’est incliné 0-2 face au Real Madrid en quart de finale retour de C1 et quitte donc la compétition.

Déjà battu 2-0 lors de la manche aller, Chelsea est arrivé à cette rencontre retour avec très minces espoirs, et la composition concoctée par Frank Lampard n’a absolument rien arrangé. Et face au Real Madrid, il y aura forcément des faits de jeux qui ne se pardonnent pas, à l’image d’un raté monumental de Ngolo Kanté en première période. A 0-0 à la pause, les Blues s’accrochaient encore à leurs petits espoirs.

Mais cela n’allait plus durer longtemps. Servi par Vinicius Junior, Rodrygo met un coup de froid total à Stamford Bridge en ouvrant le score pour les Espagnols (58e). C’était cuit pour un Chelsea qui concédera un second but de la part du jeune attaquant brésilien (80e). Voilà donc les Blues prendre tristement la porte de sortie, alors que la fin de saison en Championnat s’annonce comme un très long chemin de croix.

We exit the #UCL in the last eight. pic.twitter.com/wqQHjguvdM — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 18, 2023

wiwsport.com