Le Milan AC s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après son match nul 1-1 ce mardi en match retour de quart de finale contre Naples.

Le grand Milan AC est de retour. Les Rossoneri auteurs d’une campagne de ligue des Champions exceptionnelle sont dans le dernier carré. Septuple champions d’Europe et deuxième club le plus titré de l’histoire, le Milan a imposé sa domination sur Naples. Déjà vainqueur de la manche aller mercredi dernier à San Siro (1-0), les hommes de Stefano Pioli ont fait match nul ce mardi.

Dans le même scénario que le match aller, Naples a pris le match du bon bout grâce notamment à Kvaratskhelia et Victor Oshimen qui faisait son retour. Mais comme lors de la manche aller, Milan fait le dos rond et sort petit à petit la tête hors de l’eau. Malgré un penalty raté d’Olivier Giroud (22e), les coéquipiers de Fodé Ballo vont ouvrir le score suite à un slalom extraordinaire de Rafael Leao. Le portugais se défait de deux défenseurs après une course folle depuis le milieu de terrain avant de servir Olivier Giroud qui marque (0-1).

Milan prend les devants et conforte son avance à la pause. Au retour des vestiaires, le stade Diego Maradona pousse son équipe qui essaie tant bien que mal de percer la ligne défensive du Milan. À la 82e , Naples hérite d’un pénalty suite à une faute de main de Fikayo Tomori. Mais Kvaratskhelia manque son face à face contre l’incroyable Mike Maignan. Une occasion en or manquée qui fera tâche d’huile dans la presse napolitaine puisque quelques minutes plus tard Victor Oshimen égalise d’une belle tête (93e 1-1). Malheureusement la réaction a été tardive, le match se finit sur ce score de parité et le Milan AC file en demi finale aux scores cumulés (1-2). Naples peut s’en mordre les doigts.

