La mort d’un jeune gardien de but sénégalais a attristé l’Italie le weekend dernier, dans la nuit du samedi au dimanche. Souleymane Ndione, un gardien de but de 19 ans, a été retrouvé sans vie au domicile de son oncle à Milan (Gazzetta).

C’est son club qui attendait le retour de son gardien de but de 19 ans dans le Salento, qui a annoncé le décès : « Nous avons tous le cœur brisé par la douleur d’une vie très jeune qui s’est terminée trop tôt. Bye Souleymane, que la terre te soit légère ». Souleymane Ndione a été pris dans son sommeil par un malaise soudain, selon ce qu’attestent les médecins qui, dimanche matin, ont atteint la maison où son cœur s’est arrêté de battre.

Originaire du Sénégal, Souleymane s’était installé dans la province de Lecce à l’âge de 16 ans. Impliqué immédiatement dans le Progetto Rete, une série de tournois nationaux promus par la FIGC, il avait été récompensé comme meilleur gardien, s’illustrant déjà dès les premiers matches. « Nous sommes choqués. La nouvelle de la mort de notre Souleymane, ça nous coupe le souffle. Il avait été accepté dans le projet SAI de Carmiano pour mineurs étrangers non accompagnés alors qu’il n’avait que 16 ans », a ainsi communiqué son ancienne entité, les Réfugiés de Rinascita après sa disparition.

Une fois majeur, Ndione était devenu le numéro un d’Asd Rinascita Réfugiés qui classe les réfugiés politiques et qui, il y a quelques années, avait lancé Moustapha Cissé. Du même âge que le gardien, Cissé a marqué en Série A avec l’Atalanta l’an dernier et est désormais prêté à Sudtirol en B. Souleymane espérait le même exploit, mais il avait déménagé à Milan il y a environ un mois, chez un proche, son oncle.

La mort du jeune footballeur gauche consterné tous ceux qui l’ont connu, à commencer par les coéquipiers et l’entraîneur qui se sont immédiatement occupés pendant lever les fonds nécessaires envoyer le corps dans son pays d’origine. « Un jeune homme dans la fleur de l’âge, plein de rêves et d’espoirs. La passion du football et l’envie de jouer dans un club prestigieux pendant pouvoir aider sa famille au Sénégal », s’est exprimé son club.

