Le très solide Sheffield United s’est imposé (1-0) à l’arrachée devant Bristol City mardi soir pour le compte de la 43e journée de Championship. Iliman Ndiaye, décisif, et les Blades se rapprochent de la montée.

Alors qu’on s’accrochait d’un match nul vierge frustrant qui aurait été une grosse opportunité gâchée, Sheffield United a été sauvé ce mardi soir par le talent individuel de ses jeunes joueurs, comme souvent depuis l’entame de cette saison. Les Blades ont longtemps été mis en échec par Bristol City, qui n’a plus rien à jouer, mais c’est finalement James McAtee qui délivre le Bramall Lane sur un service d’Iliman Ndiaye (77e).

La neuvième passe décisive pour l’attaquant sénégalais et le huitième but de la saison pour le milieu de terrain de 20 ans prêté par Manchester City permettent donc à Sheffield United de signer un résultat probant dans la course à la montée. Avec cette deuxième victoire d’affilée, les hommes de Paul Heckingbottom prennent provisoirement huit points d’avance sur Luton Town, troisième, à quatre journées de la fin.

"The Salford Silva has come alive!" 💫 A vital moment of magic from James McAtee. Tonight's winning goal. 🔥 pic.twitter.com/SpGbahLB8C — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 18, 2023

