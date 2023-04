Le Sénégal est candidat pour la CAN 2027. Le ministre des sports l’a fait savoir hier à Saint-Louis où les travaux vont bientôt démarrer pour doter la ville du Nord d’un complexe sportif qui va abriter des matchs de poule de cette prochaine compétition.



Yankhoba Diatara était hier à Saint-Louis pour présider une réunion du Comité Régional de Développement (CRD) dédiée à l’organisation du drapeau du chef de l’Etat. Occasion pour lui de faire d’importantes annonces concernant le football et les infrastructures.

Selon le communiqué partagé par la cellule de communication du ministère des sports, le stade Me Babacar Seye qui sera délocalisé et reconstruit en palais des sports fera de Saint-Louis, une ville hôte de la CAN 2027 dont le Sénégal est candidat.

« Ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Seye d’un montant initial de 17 milliards pour une capacité de 15 000 places sera renforcé à 30 000 places avec toutes les commodités d’homologation dignes d’un stade international sur une superficie de 15ha. Selon Yankhoba Diatara, cette infrastructure sera mise aux normes de la FIFA pour accueillir des rendez vous internationaux à l’instar de la Coupe d’Afrique. » Nous avons l’ambition de doter Saint Louis fin stade de niveau mondial pour accueillir une poule lors de la CAN 2027 à l’organisation de laquelle le Sénégal a postule » a renseigné le ministre hier à Saint-Louis. »

Au début de ce mois d’avril, la Confédération Africaine de Football a fait part de sa nouvelle décision concernant l’attribution des deux Coupe d’Afrique a venir. « La CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe d’Afrique des Nations 2027 en même temps avant le mois de septembre de cette année ».

Il y’a deux jours, le président de la FSF informerait ne pas savoir si le Sénégal est candidat. Rappelons que le pays de la Teranga a une fois accueilli la prestigieuse compétition en 1992, soit la 18e édition.

wiwsport.com