Pour les besoins des préparatifs de la 23e édition du drapeau du chef de l’État, le ministre des sports a présidé ce lundi à Saint Louis, la réunion du Comité Régional de Développement (CRD) dédiée à la lutte traditionnelle.

Comme il est de coutume depuis maintenant plusieurs années, le drapeau du chef de l’État est un des évènements majeurs pour le ministère des sports dans le domaine de la lutte. Cette année, c’est la ville de Saint Louis qui va abriter cet événement du 12 au 14 mai prochain. C’est dans cette optique que Yankhoba Diattara était ce lundi à la réunion du CRD en compagnie du gouverneur, du président du CNG entre autres autorités pour discuter des modalités pratiques de l’organisation de la 23e édition du drapeau du chef de l’État. Pour le patron du sport sénégalais, tout est

« On est venu pour assister à la réunion du CRD accompagné de l’ensemble des acteurs du sports (…) Cette année c’est Saint Louis qui a l’honneur d’abriter cet événement majeur qui est l’un des plus grands événements du ministère. On a discuté des modalités de l’organisation et je peux dire que tous les points qu’avait soulevé le CNG ont été pris en charge par les services présentes et en particulier la municipalité de Saint Louis. La mairie a pris en charge l’essentiel des points concernant la logistique. C’est donc l’occasion de remercier Monsieur le maire Mansour Faye pour sa disponibilité mais aussi remercier l’ensemble des services qui ont pris des engagements pour la prise en charge des points soulevés au cours de la réunion. À l’issue de la réunion je peux dire que toutes les dispositions ont été prise et nous espérons que l’événement sera une réussite » s’est félicité le ministre des sports.

Par ailleurs, outre avoir assuré les acteurs de la lutte de son soutien à travers l’accompagnement des jeunes promoteurs pour l’organisation des combats pour les lutteurs locaux, Yankhoba Diattara a annoncé quelques innovations de taille pour cette 23e édition du drapeau du chef de l’État.

« ‘Cette année il y’a quelques nouveautés. Il s’agit d’intégrer la petite catégorie dans le drapeau du chef de l’État en vue de la préparation des JOJ2026 qui se dérouleront à Dakar. C’est un évènement que le Sénégal devra réussir doublement avec un défi sur le plan de l’organisation et un défi sportif. C’est ainsi que nous félicitons le président du CNG mais aussi du CRG de lutte et de son comité d’organisation pour les dispositions prises pour la réussite de cet événement. Le ministère leur apportera son soutien(..) » a déclaré Yankhoba Diattara.

Notons que cette édition du drapeau du chef de l’État sera aussi l’occasion pour la région de Saint Louis de faire découvrir sa diversité culturelle avec la participation des artistes locaux et la présentation du balai des Signares.

Wiwsport.com