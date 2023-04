Engagée pour l’édition 2023 du Trophée IHF Afrique de la zone 2, la sélection des juniors de Handball, championne en titre déterminée à conserver son titre, met tout en œuvre pour y arriver. L’équipe dirigée par le duo Lamine Ndao et Serigne Fall a accueilli deux renforts de taille à savoir Barka Mboup et Sira Kebe. Pensionnaires Le Havre, en France, les deux joueuses faisaient déjà partie du groupe lors du mondial de l’année dernière en Macédoine.

Dans la tanière depuis quelques jours, Barka Mboup et Sira Kébé ont d’ailleurs participé au match amical d’hier opposant les U18 et les U20 au stade Lat Dior de Thiès. Une rencontre qui s’est terminée sur un score nul (25-25). Rappelons que la sélection va évoluer dans le groupe A avec la Mauritanie, le Maroc et la Sierra Leone et que le tournoi est qualificatif pour la coupe d’Afrique de cette catégorie.