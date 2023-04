Les Verts de Saint-Etienne (12e) vont affronter Grenoble 38 (7e) ce soir à 18h45 GMT. L’ancien joueur de Qarabaq Ibrahima va jouer son 24e match de la saison.

Déjà décrochée dans la course à la montée en Ligue 1, Saint-Etienne est assurée de se maintenir en Ligue 2. En fermeture de la 32e journée, les Verts se déplacent à Grenoble 38 pour une troisième victoire d’affilée. Désormais élément incontournable du dispositif de Laurent Battles, en témoigne ses 3 buts et 1 offrandes lors de ses deux derniers matches, l’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji (9 buts et 1 PD en 16 titularisations) va être d’entrée aux côtés de Jean-Philippe Krasso.

👤 On prend les mêmes qu’à Paris et on recommence… Nos 𝐗𝐈 Verts pour #GF38ASSE 👊💚 pic.twitter.com/ky6plxOkgW — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 17, 2023

wiwsport.com