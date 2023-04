Les 11 prétendants à la succession de l’Ivoirien Seko Fofana, lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2023, viennent d’être dévoilés. On y retrouve l’international Sénégalais Habib Diallo auteur d’une saison exceptionnelle du côté de Strasbourg.

La course est lancée pour succéder à Seko Fofana, le vainqueur de l’édition précédente du Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Onze prétendants sont en lice parmi eux, Habib Diallo qui compte déjà 15 buts avec Strasbourg cette saison. Jamais un Sénégalais n’a remporté le prix Marc-Vivien Foé. L’ancien attaquant de Metz va-t-il mettre fin à la disette des Lions ? En tout cas, le Strasbourgeois de 27 ans n’a jamais paru aussi fort en Ligue 1 que cette saison, malgré les soucis de son club dans la course au maintien. Buteur efficace dans les 18 mètres, il porte en lui les espoirs alsaciens pour rester dans l’élite.

Le joueur formé à Génération Foot sera en concurrence avec le tenant du titre, Seko Fofana, capitaine et guide du RC Lens. Le défenseur marocain du Paris Saint Germain, HAKIMI Achraf, le Congolais MBEMBA Chancel pensionnaire de l’Olympique de Marseille, Mohamed Camara de Monaco entre autres. Le vainqueur de cette nouvelle édition du Prix Marc-Vivien Foé sera connu le 30 mai prochain.

Pour rappel, le nom du lauréat de ce trophée, qui porte depuis 2011 le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon, sera révélé le 16 mai. Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite). Selon le règlement de RFI et France 24, sont éligibles pour le Prix Marc-Vivien Foé les joueurs ayant porté les couleurs d’une équipe nationale africaine et qui n’ont pas changé de nationalité sportive depuis, et ayant disputé au moins 15 matches en Ligue 1 cette saison.

Les nominés

ABDELHAMID Yunis, défenseur (Maroc/Reims) BALDÉ Mama, attaquant (Guinée-Bissau/Troyes) CAMARA Mohamed, milieu de terrain (Mali/Monaco) DIALLO Habib, attaquant (Sénégal/Strasbourg) FOFANA Seko, milieu de terrain (Côte d’Ivoire/Lens) HAKIMI Achraf, défenseur (Maroc/PSG) MBEMBA Chancel, défenseur (RD Congo/Marseille) MOFFI Terem, attaquant (Nigeria/Nice) MUNETSI Marshall, milieu de terrain (Zimbabwe/Reims) TRAORÉ Hamari, défenseur (Mali/Rennes) SAMED Salis Abdul, milieu de terrain (Ghana/Lens)

wiwsport.com