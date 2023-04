N’ayant plus connu le goût du succès en championnat depuis début février, Nottingham Forest est dans une très mauvaise dynamique avec 10 matchs consécutifs sans victoires en Premier League. Battu dimanche dernier par Manchester United (0-2) en marge de la 31e journée, les « Reds » sont premiers relégable avec une 18e place mais à égalité de points (27) avec Everton qui occupe la première place de non relégable. Recruté cet été en provenance de Mayence, Moussa Niakhaté qui est devenu une pièce maîtresse à Nottm Forest a tenu à adresser un message aux supporters après le match contre les Red devils.

« Nous savons que nous devons faire mieux et nous nous battrons pour chaque point disponible jusqu’au coup de sifflet final. C’est un grand défi mais nous sommes prêts à le relever. Je suis tout à fait convaincu qu’ensemble nous y parviendrons » a lancé le défenseur sénégalais.

Samedi prochain, Nottingham Forest a encore un match très compliqué à jouer à Anfield contre Liverpool qui vient de passer 6 buts à Leeds ce lundi .

To the fans: we know we have to do better and we will fight for every point available until the final whistle blows.

It’s a big challenge but we are ready for it. I am completely convinced that together we will pull this off 💪#NFFCMUFC #TIMETOSHOWNOW pic.twitter.com/CbcVqSDPPI

— Moussa Niakhaté (@moussa_nkt) April 17, 2023