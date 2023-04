Convoqué lors du dernier rassemblement des Lions pour remplacer Ismail Jakobs blessé, Cheikh Tidiane Sidibé, vainqueur du CHAN avec la sélection locale s’est confié à wiwsport dans un entretien. L’occasion pour le joueur de 24 ans de revenir sur sa toute première expérience dans la tanière. Celui qui s’était distingué comme l’un des meilleurs latéraux du dernier Championnat d’Afrique des nations a évoqué notamment les chances de Teungueth Fc dans la course au titre de Ligue 1.

Comment as-tu appris ta convocation et quelle a été ta première réaction ?

J’ai appris ma convocation lorsque je m’apprêtais juste d’entrer chez moi. J’ai reçu un appel du secrétaire de notre club qui m’a appris cette nouvelle. Que j’ai été sélectionné par Aliou Cissé. J’étais super content (rires), j’ai crié de joie tellement j’étais content. La famille était aussi très contente. Tout le monde criait de joie. Mes parents ont prié pour moi et je suis parti. J’étais super excité de rejoindre la tanière. Un pas vers un de mes objectifs.

Comment tu l’as vécu une fois dans la tanière ?

C’était un rêve de rejoindre la tanière et de retrouver des grands joueurs comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Boulaye Dia entre autres. Notre plus grand souhait en tant que joueur est de pouvoir représenter son pays, sa patrie. Donc je peux dire que c’était un rêve qui se réalise. Une fois dans la tanière, j’ai reçu un accueil chaleureux. Honnêtement, ils m’ont bien accueilli. C’était aussi une retrouvaille avec mes anciens coéquipiers comme Dion Lopy, Formose Mendy, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng. Pour ma part, c’était une joie immense.

C’est à moi de rester constant pour revenir en équipe nationale

Tu as parlé avec Aliou Cissé ? Qu’est ce qu’il t’a dit ?

Effectivement, quand j’ai rejoint la tanière, j’ai eu l’occasion de discuter avec le sélectionneur, Aliou Cissé. Il m’a d’abord félicité avant de me dire ce qu’il attendait de moi. On a aussi évoqué d’autres sujets. Je sais, je dois continuer mon travail pour mériter d’être souvent appelé par le sélectionneur parce que l’équipe nationale c’est le haut niveau. Il faut se donner beaucoup de moyens pour y intégrer. Et je pense que je suis prêt à tout défoncer.

Tu n’as malheureusement pas eu l’occasion de le prouver sur le terrain avec la sélection, qu’est-ce que cela t’a fait ?

Rien du tout. Ne pas jouer les deux matchs ne m’a rien fait. J’étais plutôt content et reconnaissant d’être dans le groupe qui a qualifié le Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Pour ma part, c’était une très grande satisfaction. Cela motive encore plus à aller de l’avant, à donner le meilleur de moi-même. J’ai côtoyé pendant plusieurs jours les meilleurs donc c’est une motivation de plus. Je suis également ravi de cette qualification pour la phase finale de la CAN 2023.

Justement, on attend un groupe élargi lors des prochains rassemblements après la qualification des Lions, espères-tu y figurer de nouveau ?

Oui, le fait qu’on se qualifie très tôt nous donne la possibilité à nous qui n’avons pas encore fait nos preuves de pouvoir jouer et se montrer. J’ai espoir d’y retourner grâce à mes performances. Certes, j’ai beaucoup de concurrents, qui jouent dans le haut niveau mais, je préfère me concentrer sur moi-même. Dans mon coin, je vais continuer de travailler. Le fait qu’Aliou Cissé m’appelle montre qu’il me suit. Maintenant c’est à moi de rester constant et surtout de bien saisir ma chance une fois l’opportunité se présente.

Tu ressembles beaucoup trop à Gana Gueye, avez-vous des liens de parenté ?

(Rires), c’est vrai on se ressemble beaucoup. Avec Idrissa Gana Gueye, pendant le regroupement, c’était très spécial. Parfois certains joueurs m’appellent Gana et lui on l’appelle Sidibé pour se moquer. Rires, c’était une bonne ambiance. J’ai vraiment aimé l’ambiance du groupe franchement. Lui-même, c’est quelqu’un d’exceptionnel Un gars formidable. Il m’appelait souvent jumeau, je le salue de passage.

Peut-on dire que Sidibé vit un début d’année de rêve, après avoir remporté le CHAN, terminé dans le onze meilleur et maintenant convoqué avec l’équipe première du Sénégal ?

Oui, on peut dire cela macha’Allah. C’est un bon début d’année pour moi et pour ma jeune carrière. Alhamdoulilah, je ne me plains pas. Je souhaite que les bonnes nouvelles ne s’arrêtent jamais et que j’arrive à décrocher un bon contrat à l’extérieur avant la fin du championnat si plaît à dieu, comme ça j’aurais beaucoup plus d’accès à la équipe nationale A.

Remporté le CHAN était une très grande satisfaction

Justement, parait-il que tu es courtisé par plusieurs clubs français, où en es-tu ?

Pendant la compétition (Championnat d’Afrique des Nations édition 2023) il y avait beaucoup de rumeurs de transfert à mon sujet. Mais ce n’était que des rumeurs. De toute façon, moi, je préfère me concentrer sur le terrain. J’ai un agent et c’est son rôle de s’occuper de cela. J’espère et je reste confiant de pouvoir découvrir d’autres championnats d’ici la fin du championnat. Avant cela, j’aimerai gagner cette saison au moins un trophée avec mon club le Teungueth.

Mais quand même, il y avait des équipes qui se sont renseignées ?

Pour dire vrai, je ne sais rien concernant un possible transfert. Mon agent ne m’a rien dit pour l’instant. Et je pense que s’il y avait des demandes il me l’aurait fait savoir. Pour l’heure, je dois continuer mon travail, me concentrer sur les entraînements et les matchs. Mais, je pense que d’ici la fin du championnat on aura des offres, on verra bien.

La Ligue 1 Sénégalaise ? C’est un championnat ouvert, tout peut arriver

Quel championnat te tente le plus ?

Je n’ai pas vraiment de préférence. Depuis toujours, je rêve de quitter le Sénégal et de pouvoir jouer dans les championnats les plus huppés, plus médiatisés. J’attends des opportunités, cela nous permettra notamment d’intégrer l’équipe nationale du Sénégal.

On ne peut ne pas évoquer votre parcours élogieux au dernier CHAN, que penses-tu de tes performances individuelles ?

Personnellement, j’ai fait une bonne campagne. J’ai réalisé de bons matchs, même si je pense que je pouvais faire plus que ça. Grâce à Dieu, avec l’équipe on a pu remporter le trophée final. Ce qui était une très grande satisfaction. C’était aussi un immense plaisir de me retrouver dans le onze type de la phase de poules mais dans l’équipe type de la compétition. On va continuer à travailler pour encore plus hausser le niveau.

Mal en point avant le CHAN, Teungueth FC a profité du break pour revenir plus fort en championnat, tu crois toujours au titre ?

C’est vrai, avant la compétition on avait des soucis, c’était un peu compliqué. Toutefois, depuis notre retour, on enchaîne de bonnes performances. On avait enchaîné 4 victoires consécutives, c’est important. Je pense qu’on est toujours dans la course pour le titre malgré les deux défaites concédées. C’est un championnat ouvert, tout peut arriver. On est en retard de quelques points par rapport aux autres mais on ne va pas baisser les bras. C’est toujours de les rattraper et même de gagner le championnat. On y croit.

Le déclin c’était quoi à ton avis ?

Quand on est revenu du CHAN on savait que la position à laquelle on se trouvait n’était pas la nôtre donc on n’avait besoin de se break pour nous permettre de revenir en force. Notre objectif, quand on est allé en Algérie pour les besoins du championnat d’Afrique des Nations, c’était de prendre la Coupe pour avoir plus de visibilité et de s’ouvrir à d’autres opportunités professionnelles. On est toujours au Sénégal, cela nous pousse davantage à hausser le niveau avec notre club. Je pense que c’est ce qui explique ce changement de dynamique.

Quel est ton club de rêve ?

J’adore le Real Madrid. Je supporte aussi Manchester United. Marcelo est mon idole, il m’inspire c’est la raison pour laquelle je choisis souvent le numéro 12.

wiwsport.com