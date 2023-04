Le Comité Exécutif de la CAF a approuvé les recommandations faites par la Commission d’Organisation du Football Jeune de la CAF et la Commission Médicale de la CAF d’amender l’Article 27 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17, notamment relatif aux tests d’éligibilité.

La question de l’âge revient de manière récurrente dans les compétitions africaines et notamment lors de la dernière CAN U20 en Egypte. Pour se passer de toutes ces polémiques, la CAF a pris des mesures fermes par rapport à l’âge des joueurs qui devront prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans et ce depuis la phase qualificative.

« Pour la phase qualificative, un test d’éligibilité sera obligatoirement effectué pour toutes les équipes participantes avant le commencement des matches. Le test sera effectué conformément au protocole de la CAF dans un établissement de santé muni d’un appareil d’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Pour le tournoi final, la CAF se réserve le droit de faire un autre test d’éligibilité (IRM) pour les joueurs des douze (12) équipes. Le coût des tests IRM sera pris en charge par la CAF », a fait savoir l’instance continentale via un communiqué ce lundi.

En cas de fraude ou d’irrégularité sur l’âge des jeunes, des mesures ont été aussi annoncées comme la suspension des joueurs en question s’ils ne dépassent pas 3 ou la suspension de l’équipe si 4 joueurs de la sélection sont concernés par la fraude d’âge. « Si après avoir effectué le test d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante et, que (4) de ses joueurs ou plus se sont révélés non éligibles, toute l’équipe participante sera disqualifiée. Si, après avoir effectué le(s) test(s) d’éligibilité (IRM) pour une équipe participante un (1), deux (2) ou trois (3) de ses joueurs se révèle(nt) inéligible(s), le ou les joueurs ne seront pas autorisés à participer à la compétition. Leur équipe sera elle autorisée à participer à la compétition, mais ne sera pas autorisée à remplacer le(s) joueur(s) inéligible(s) », peut-on lire sur le communiqué de la CAF.

