Défenseur central sur ses deux derniers matchs avec le Barça Atlètic, Alpha Diounkou a ressorti de bonnes prestations. Partout dans le dispositif de Rafa Marquez, l’international sénégalais s’impose en cette fin de saison.

Alors que le second contrat de prêt d’Alpha Diounkou au Barça Atlètic arrive à son terme à la fin de saison, les temps sont bons pour le Sénégalais depuis quelques semaines. Depuis mi-février, le joueur prêté par Granada est un homme régulier dans les choix de l’entraîneur mexicain Rafael Márquez. Pourtant, la saison avait assez timidement commencé pour le Casaçais. Entre la première et la 22e journée de Primera RFEF, il n’a disputé que huit matchs pour deux titularisations seulement.

Surprenant latéral gauche et retour en défense centrale

Alpha Diounkou est arrivé au Barça avec de grandes lors du mercato hivernal de 2022, en provenance du San Fernando, où il avait été prêté par Granada. Impressionnant en D3 d’Espagne avec le club andalou, il était venu en Catalogne pour confirmer et grandir encore plus. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Manchester City avait réussi son pari, en étant un titulaire indiscutable sous les ordres de Sergi Barjuan jusqu’à la fin de la saison. De quoi gagner une prolongation de son prêt notamment.

Mais après cette campagne 2021-2022, Diounkou a subi la concurrence en début d’exercice 2022-2023, ne rentrant pas forcément dans les plans de Rafa Márquez. Mais le joueur de 21 ans est resté très impliqué pour changer la situation. Depuis le 18 février et son match face à l’Athletic Bilbao, il n’est plus sorti du onze de départ de la filiale du FC Barcelone, à l’exception des matchs manqués contre le Gimnàstic de Tarragone (pour suspension) et contre Sabadell quand il était en regroupement avec les Lionceaux U23.

Connu et reconnu comme latéral droit au Sénégal, Alpha a pas mal été baladé un peu partout en défense cette saison. En effet, sur ses 9 titularisations en Championnat, il a évolué à six reprises en tant que latéral gauche et trois fois en tant que défenseur central, le poste où il a été formé, sauf qu’il joue à gauche, comme face à Numancia et Logroñés lors des deux derniers matchs des siens. Justement, lors de ses deux rencontres, il a réalisé de jolies prestations, dégageant beaucoup d’assurance défensivement mais aussi d’implication en attaque, à l’image d’un amour de centre pour Àlex Carbonell, à la 11e minute face à Logroñés samedi.

Quid de son avenir ?

Si Alpha Diounkou connaît actuellement une période faste en tant qu’arrière gauche et même défenseur central avec le Barça Atlètic, c’est parce qu’aussi cela coïncide avec les méformes physiques de certains joueurs et qu’il semble difficile de le voir s’imposer comme arrière droit. Les titulaires au poste de défenseur central Álex Zalaya et Pelayo Fernández sont tous blessés, alors qu’Álvaro Núñez et Sergio Rosanas semblent indiscutables dans le couloir droit. Avec ça, il est donc bon de se demander à quoi rassemblerait son avenir à l’issue de la saison.

À six journées de la fin de la Primera RFEF avec un Barça Atlètic qui ambitionne toujours la montée directe en LaLiga SmartBank (D2 d’Espagne) ou, au pire des cas, jouer les Play-offs, Alpha Diounkou n’a certainement pas encore la tête au mercato estival. Pourtant, cela semble bien primordial. À moins qu’il soit indispensable pour Xavi en équipe première, Julián Araujo occupera forcément le couloir droit de la filiale blaugrana la saison prochaine, tout comme le fera Román Vega avec le couloir gauche, alors qu’on a déjà souligné Sergio Rosanas et Pelayo Fernández qui reviendront.

Prêté avec option d’achat, Alpha Diounkou sait, qu’à 21 ans, il n’a plus du temps à perdre. Et si rien ne semble encore décider concernant son avenir en Catalogne, si les dirigeants du FC Barcelone lèveront cette option d’achat ou pas, l’international U23 pourrait bien envisager un retour à Granada, où il n’a toujours pas encore débuté. En espérant que la formation de Paco López, actuelle deuxième de la D2 d’Espagne, assure son retour en Liga pour (pourquoi pas?) découvrir Alpha Diounkou dans l’élite espagnol.

