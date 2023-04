Quelque mois après son arrivée en Russie, l’attaquant sénégalais a livré son avis sur la Premier League du pays de Lev Yachine.

Le début d’aventure de Keita Baldé Diao avec le Spartak Moscou a été parsemé d’embuches. Arrivé libre l’été dernier, l’attaquant sénégalais aura dû attendre sept mois pour s’intégrer pleinement dans sa nouvelle formation, la faute notamment à une suspension pour violation des règles antidopage en Italie. Depuis quelques matchs, il semble retrouver de sa superbe. La preuve, il a inscrit 3 buts sur ses trois derniers matchs.

Ancien joueur de l’AS Monaco et auteur de 12 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 lors de son passage en Principauté, l’ancien joueur de la Lazio connaît tant bien que mal le Championnat français. Et au bout de quelques bons matchs avec le Spartak Moscou, le Champion d’Afrique de 28 ans est alors bien placé pour se faire une idée et donner son avis sur le niveau de la Premier League russe et la Ligue 1 française.

« Le Championnat russe est à un bon niveau, avec beaucoup d’intensité, beaucoup de joueurs talentueux. Ici, vous devez travailler dur pour être l’un des meilleurs. Le championnat français est très similaire au championnat russe. Ce sont deux Championnats avec beaucoup de combat, mais pas aussi fort sur la tactique, comme en Serie A ou en Liga. Le Spartak serait en toute objectivité dans le top 8 du championnat français », estime KBD.

