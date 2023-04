Initialement prévu ce 14 mai 2023, le combat Forza et Franc est reprogrammé au 21 mai a annoncé le promoteur Makane Mbengue.

À un peu moins d’un mois du choc entre Franc et Forza, les amateurs qui avaient réservé leur billets pour le combat devront attendre une semaine de plus par rapport à la date prévue. En effet Makane Mbengue de la structure Gaston Productions a décidé de repousser le combat au 21 mai pour une raison évidente liée au drapeau du chef de l’état.

Contacté par Wiwsport pour demander la confirmation de cette information, le fils du Don King a apporté des précisions sur cette décision.

« Le drapeau chef de l’état initialement prévu les 5, 6 et 7 mai a été repoussé au 12, 13 et 14 mai pour indisponibilité de l’autorité à St louis. Donc notre journée est repoussée au 21 mai » a confié Makane Mbengue.

Ainsi ce n’est que partie remise. Outre Franc et Forza, Eumeu Sène Jr et Serigne Ndiaye 2 bénéficient un peu plus de temps pour peaufiner leurs stratégies avant de s’affronter le 21 mai à l’arène nationale.

