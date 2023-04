L’attaquant Sénégalais a participé à la séance collective des joueurs de Thomas Tuchel en direction de leur match décisif face à l’ogre Manchester City dans le cadre de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Et ainsi se tourne la page de sa bagarre qui a fait couler beaucoup d’encre et de salives avec Leroy Sané.

Sanctionné d’un match contre Hoffenheim (1-1) à la suite de son accrochage avec l’allemand Leroy Sané le soir du match aller de Ligue des champions face aux Citizens (3-0), Sadio Mané a réintégré le groupe bavarois. Comme avait annoncé son entraîneur : « demain (dimanche, il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City ».

Sadio Mané is back in training this morning pic.twitter.com/h8tt2cO1HF

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 16, 2023