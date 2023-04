Les équipes nationales féminines de handball du Sénégal des moins de 18 ans et des moins de 20 ans engagées dans la zone 2 du Trophée IHF Afrique prévu à Bamako, du 19 au 23 avril 2023, seront logées respectueusement dans les poules C et A.

L’équipe nationale féminine cadette est logée dans la poule C qu’elle partage avec la Gambie et le Maroc. Cette poule est composée de trois équipes. Pour sa part, l’équipe nationale féminine des juniores va évoluer dans le groupe A avec la Mauritanie, le Maroc et la Sierra Leone.

Mardi, les sélectionneurs des deux équipes avaient publié les listes définitives des joueuses retenues pour prendre part à ces tournois de la zone 2 du Trophée IHF Afrique.

Ces tournois de la zone 2 vont servir d’épreuves de qualification pour la phase continentale du Trophée IHF féminin Afrique.

wiwsport.com – APS