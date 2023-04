Avec un Chérif Ndiaye doublement décisif et un Badou Ndiaye encore énorme au milieu, Adana Demirspor n’a fait qu’une bouchée de Kasımpaşa ce samedi après-midi (5-0).

Il ne faut jamais provoquer une équipe comme Adana Demirspor. Deux semaines après sa défaite sur le terrain du leader Galatasaray (2-0), les hommes de Vincenzo Montella, qui ont eu une semaine de repos par rapport à leurs adversaires, se sont vengés sur Kasımpaşa ce samedi après-midi à l’occasion de la 28e journée de Super Liga. Une victoire 5-0 dans laquelle a contribué Chérif Ndiaye.

Titulaire à la pointe de l’attaque des Eclairs Bleus, l’ancien joueur de Goztepe s’est mis en évidence avec une passe décisive sur le troisième but des siens et un but sur le quatrième but pour porter son total à trois réalisations en Championnat cette saison. Le 4-0 à la pause a permis de souffler Badou Ndiaye, remplacé à la 66e minute. Au classement, Adana Demirspor (4e) revient à quatre longueurs du podium.

wiwsport.com