Sadio Mané, dans cette période trouble où les avis ne cessent de s’éclater, peut compter sur quelques soutiens, dont celui de Souleymane Diawara.

Sadio Mané et ses dernières heures particulières sanctionné par le Bayern Munich à cause de son altercation avec Leroy Sané, à l’issue de la défaite des siens sur la pelouse de Manchester City mardi dernier, en Ligue des Champions. Des mots déplacés de l’international allemand auraient monté la tension du double Ballon d’Or Africain qui a pété les plombs via un coup de main.

S’il devra purger une petite peine et payé une petite amende infligées par le club bavarois, Sadio Mané continue de compter sur le soutien de plusieurs de ses compatriotes. Dernier en date, Souleymane Diawara. « Comment j’aurais réagi ? C’est difficile de se mettre à sa place, mais on peut le comprendre », a indiqué l’ancien défenseur sénégalais, invité de l’émission « Jmoins1 » de Canal+, vendredi soir.

« Il revient d’une longue blessure, n’a pas encore retrouvé le chemin des filets et son équipe prend une grosse défaite à Manchester… Je pense que, même avant ce match-là, il y a eu une petite altercation entre les deux. Leroy Sané avait déjà commencé à lui manquer de respect. Ça a fait beaucoup avec le match de Manchester… Je peux comprendre la réaction de Sadio, mais il s’est excusé et tout est revenu dans l’ordre. Tant mieux pour lui et le Bayern Munich », a poursuivi Diawara.

