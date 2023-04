Invité de l’émission « Jmoins1 » de Canal+ vendredi soir, Souleymane Diawara a ardemment défendu le travail d’Aliou Cissé.

Souleymane Diawara prend la défense d’Aliou Cissé. Vendredi soir, l’ancien défenseur central international sénégalais (44 ans, 51 sélections) était l’invité de l’émission « Jmoins1″ de la chaîne cryptée Canal+. Pour l’occasion, il n’a pas échappé à plusieurs sujets, notamment ce qu’il pense du travail abattu par son ancien capitaine en sélection depuis maintenant huit ans. Et, pour de nombreuses raisons, l’ancien Marseillais ne semble pas comprendre certaines critiques à l’encontre d’El Tactico.

« C’est (la prolongation du contrat d’Aliou Cissé) très bien pour nous. Le problème de l’Africain, c’est qu’il n’est jamais content. On a la chance d’avoir un entraîneur local, qui a des résultats, qui fait une finale de CAN, qui gagne la CAN, quelque chose que l’Equipe Nationale du Sénégal n’a jamais eu, et qui se qualifie pour la Coupe du Monde… Derrière, on réclame son éviction… Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur certaines personnes. Aliou peut avoir un certain caractère, être quelqu’un qui ne parle à personne, mais il a des résultats. Quand on a un coach qui a des résultats, je ne vois pas pourquoi vouloir l’éjecter pour aller chercher un autre qui je ne suis pas sûr ferait mieux », a-t-il souligné. Aliou va certainement apprécier.

wiwsport.com