Défait par Manchester United, le week-end dernier, Everton tombe à nouveau à domicile contre Fulham pour le compte de la 31e journée.

Titularisé au départ par Sean Dyche, Gana Gueye est sorti à la 69éme minute remplacé par Tom Davies. Le Sénégalais auteur d’une performance moyenne, a écopé d’un carton jaune à la 27éme minute. Dès l’entame de la rencontre, l’équipe de Fulham a mis la pression. Elle va réussir à mener au score à la 22éme minute. Les coéquipiers de Gana Gueye ont réussi à revenir au score (35éme mn).

De retour des vestiaires, Everton encaisse rapidement un but (51e minute). Fulham va continuer à dérouler et va finir par marquer un troisième but (68e minute).

Très insuffisant offensivement, les Toffees ne vont pas réussir à revenir au score. Ils concèdent ainsi une deuxième défaite de suite après celle contre Manchester United le weekend passé.

Avec cette mauvaise opération, les Toffees restent aux portes de la relégation (17éme avec 27 points) et peuvent se retrouver relégables si Leicester et Nottingham Forest réalisent de bons résultats.

wiwsport.com