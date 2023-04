Prêté par l’OM au FC Séville où il retrouve du temps de jeu, Pape Gueye a évoqué son avenir à la fin de saison.

Alors que Pape Alassane Gueye connaissait une première partie de saison compliquée avec l’Olympique de Marseille, le club olympien a décidé de le prêté au mercato hivernal au FC Séville pour lui permettre d’avoir du temps de jeu. Et en Andalousie, le milieu de terrain sénégalais s’est parfaitement intégrer, devenant dès son arrivée un titulaire indiscutable en Liga.

L’ancien Havrais compte bien sur ce prêt pour montrer ses valeurs, ce qu’il est en train de faire en ayant délivré trois passes décisives en Championnat d’Espagne. Mais alors que l’on se rapproche de la fin de saison, une décision semble s’imposer pour Pape Gueye concernant son avenir. Interrogé par Canal+, le joueur de 24 ans s’est très lucidement prononcé sur ce thème.

« Je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour prouver à moi même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici, aux côtés des grands (….). Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas. Le FC Séville a manifesté (son intérêt) et, pour moi, c’était quelque chose d’extraordinaire. On verra après ce prêt si je suis emmené à rester ici, à repartir à l’OM ou aller autre part », a-t-il déclaré.

