La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue ce jeudi à Seed Academy où s’est déroulée les cours en présence de plusieurs autorités du sport sénégalais dont Aliou Cissé, Abdourahmane Ndiaye Adidas, le FIBA Hall of Fame Matthieu Faye, le fondateur de Seed Academy et président de la BAL Amadou Gallo Fall …

80 jeunes ont été formés aux métiers du sport dans les filières suivantes: moniteurs de sport en option basket-ball ou volley-ball, en infographie et design en sport, management et marketing du sport. Prenant la parole, les bénéficiaires dont des retours de la migration ont exprimé leur satisfaction de la formation qui a démarré en février.

« Ces jeunes ont été sélectionnés dans un groupe de candidats de 500, ils étaient ici pendant 65 jours pour suivre les différentes formations. Nous sommes fiers de tous ces jeunes qui ont tous réussi au bout de la formation avec les notes qu’ils devaient avoir parce qu’il y’avait des critères de sélection au départ et les examens à faire à la sortie » a expliqué le fondateur de Seed Academy. Ce dernier, dans son discours, est revenu sur l’importance de former les jeunes pour favoriser l’entreprenariat.

Et pour donner encore plus d’ambitions à ces jeunes hommes et femmes, des personnalités du sport sénégalais ont été invités. Ils ont pu échanger avec les bénéficiaires de la formation sur leur expérience afin de leur prodiguer des conseils. Amadou Gallo Fall :« Nous avons eu le grand privilège de recevoir de grands héros, des exemples pour cette jeunesse africaine. Qui continuent à écrire de belles pages du sport africain et sénégalais en particulier. Aliou Cissé, entraineur des Lions du football, champions d’Afrique en titre, qui nous ont valu beaucoup de satisfactions. Abdourahmane Ndiaye Adidas qui est un entraineur de basketball de classe mondiale. Mais aussi un monsieur qui a des compétences au delà du terrain basket-ball, c’est un formateur d’hommes. Des exemples comme ça pour les présenter aux jeunes et partager leur expérience. On ne pouvait pas avoir une meilleure manière pour clôturer cette formation. Parce que l’idée au delà des cours théoriques que ces jeunes garçons et filles ont reçu dans les classes, c’est de pouvoir aussi appliquer ces théories. On ne peut pas rêver mieux que ces deux coachs ».

Le sélectionneur des Lions du football qui a fait l’attraction de cette cérémonie a répondu aux questions des nouveaux formés. Aliou Cissé, qui a beaucoup réagi sur le sens des sacrifices à faire pour réussir sa carrière, a salué l’importance de cette formation qui met en valeur selon lui l’expertise africaine. « Le football et le basket sont aujourd’hui deux disciplines incontournables au Sénégal, je peux y rajouter la lutte. Je ne suis pas dépaysé en venant ici parce que nous parlons tous de la même chose. On parle de vision, d’ambitions, d’infrastructures, de la formation très tôt des futurs cadres. Il faut de la compétence. Et la journée d’aujourd’hui, c’est de valoriser cette compétence là car demain ce sont ces jeunes qui vont diriger. C’est à saluer parce que depuis des années on parle de cette expertise africaine qui est en train de se mettre en place ici au Sénégal dans le basket comme le football. Mais nous l’espérons aussi à travers d’autres disciplines. »

Rappelons que cette formation a eu lieu grâce à une coopération entre entre le DGASE (direction générale d’appui aux sénégalais de l’extérieur), la coopération allemande GIZ et Seed Project.

wiwsport.com