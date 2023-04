Menés dès le début du match, les académiciens ont dû revoir leur façon de jouer pour enfin prendre le dessus sur leur adversaire du jour, Teungueth FC. Avec cette nouvelle victoire, les protégés de Bruno Rohart trônent seuls à la tête du championnat.

Dès la 7ième minute de jeu, l’attaquant U20 de Teungueth FC, Mbaye Jacques Ndiaye, trouve le chemin des filets. Une occasion que Teungueth FC saura conserver jusqu’à la 40ème. Ainsi, Diambars FC va revenir au score juste avant la mi-temps grâce à Elimane Oumar Cissé.

Juste après la reprise, les Diambars de Saly n’ont pas donné à l’adversaire le temps de souffler. Elimane Oumar Cissé inscrit un doublé à la 52ème minute et permet à son équipe de devancer les « Jaune et Bleu » de Rufisque. El Hadji Mountarou Baldé et les siens vont devoir durant tout le reste du match subir les assauts des académiciens. Ceux-ci se sont montrés beaucoup plus entreprenants et beaucoup plus réalistes.

Avec cette nouvelle victoire, Diambars FC caracole seul à la tête du championnat et dépasse de quatre (4) points au classement son dauphin Guédiawaye FC même si les crabes ont un match à jouer demain dimanche contre l’AS Douanes toujours comptant pour la 18ème journée.

