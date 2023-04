À six journées de la fin, Sheffield United n’a plus le droit à l’erreur s’il veut obtenir la montée directe. Victoire impérative face à Cardiff City ce samedi.

La défaite face à Burnley le week-end dernier change beaucoup de choses. Et en accueillant Cardiff City, ce samedi en début d’après (11h30 GMT), lors de la 42e journée de Championship, Sheffield United sait qu’il joue gros. En effet, une deuxième contre-performance de suite pourrait compromettre leurs ambitions de montée directe en Premier League à l’issue de la saison.

Installés à la deuxième place depuis plusieurs mois, avec 76 points, devant Middlesbrough (2e, 71 points), les Blades doivent sortir les tripes afin de s’imposer au Bramall Lane face à une équipe dans le besoin, puisque Cardiff occupe la première place non relégable. Au risque de voir Luton Town (3e, 71 points), qui se rend à Rotherham, recoller au classement.

Pour tenter d’enchaîner une quatrième victoire d’affilée face aux Bluebirds, les hommes de Paul Heckingbottom pourront compter sur Iliman Ndiaye. Zappé parmi les prétendants au titre de meilleur joueur de la saison en Championship, l’attaquant international sénégalais, auteur de 13 buts et 8 passes décisives, aura sans doute à cœur de briller lors de cette rencontre. Il est d’ailleurs titulaire.

Here's how United line up at the Lane vs Cardiff!

Adam Davies replaces the suspended Wes Foderingham in goal. Anel Ahmedhodžić misses out (partner giving birth) as does Chris Basham (Injury).#SUFC 🔴 pic.twitter.com/sxh9onjg7L

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 15, 2023