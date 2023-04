Mal parti face à Cardiff City ce samedi, Sheffield United a réussi à s’en sortir merveilleux pour l’empoter 4-1 avec une nouvelle démonstration d’Iliman Ndiaye.

Ce joueur-là semble inarrêtable et il porte Sheffield United tout droit vers la Premier League. Une fois de plus, la formation de Paul Heckingbottom a pu compter sur le talent d’Iliman Ndiaye pour s’imposer, ce samedi après-midi, face à Cardiff City, lors de la 42e journée de Championship. Les Blades l’ont non sans difficulté emporter 4-1 au Bramall Lane.

Battu par Burnley le week-end dernier, Sheffield United était encore mal embarqué face aux Bluebirds. Les visiteurs ont effet ouvert le score à la 19e grâce à une réalisation sur penalty de l’avant-centre guinéen Sory Kaba. Mais les locaux n’ont pas mis du temps à revenir à la marque par l’intermédiaire de jeune milieu de terrain James McAttee (22e).

Puis en seconde période, Sheffield United a déroulé son football. Jack Robinson permettait aux siens de prendre l’avantage (54e), avant qu’Iliman Ndiaye ne fasse le break (80e) en mystifiant le gardien adverse avec un petit pont subtile pour inscrire son 14e but de la saison. Ciaran Clark a corsé l’addition, concrétisant la domination des Blades (85e).

Avec cette victoire, Sheffield United conforte sa deuxième place en reprenant huit points d’avance sur le troisième Middlesbrough, en attendant le déplacement de Luton Town sur la pelouse de Rotherham United.

Big Blades W. 🔥 3 points in the bag for Paul Heckingbottom's Bladesmen. 😍 pic.twitter.com/DuBwsJG3iu — Sheffield United (@SheffieldUnited) April 15, 2023

