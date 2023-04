Un retour qui pourrait permettre aux Bavarois de renverser le score. Non retenu pour affronter Hoffenheim ce samedi après-midi lors de la 28e journée de Bundesliga pour son altercation avec son coéquipier Leroy Sané, Sadio Mané sera bel et bien dans le groupe du Bayer Munich pour la réception de Manchester City en quart de finale retour de Ligue des Champions mercredi soir.

Après cette affaire, Thomas Tuchel avait défendu son international sénégalais, se disant être « son premier avocat ». L’ancien joueur de Liverpool a donc dû faire face à un petit match raté dans le cadre de sa sanction. « Sadio a déjà réagi et s’est excusé. Demain (dimanche, il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City », confirme Thomas Tuchel.

Tuchel on Sadio Mané: "Sadio has already shown a reaction and apologized. Tomorrow he'll be back in training as normal and will be in the squad against Manchester City" [@AZ_Strasser] pic.twitter.com/uHxmQW2tMs

