Alors qu’il l’a défendu ce vendredi en conférence de presse après l’incident avec Sané, le technicien allemand a révélé le mal de son attaquant sénégalais. Pour TT, Sadio Mané est dans une spirale psychologique qui ne favorise pas la performance. Selon le patron des Bavarois, Mané réfléchit trop sur la pelouse et hésite à prendre des décisions. « Peut-être qu’il n’a pas besoin de trop réfléchir. Il hésite et met longtemps à réagir. C’est pourquoi il semble qu’il soit un demi-pas trop tard. Nous voulons l’amener là où il était grâce à la confiance et à l’appréciation. C’était un top absolu attaquant dans la meilleure ligue du monde », a rappelé Tuchel ce vendredi.

Des propos qui reviennent comme de l’écho après sa première sortie en tant coach du Bayern sur Sadio Mané. « Je le connais bien d’Angleterre. Il ne fait aucun doute que Sadio est un joueur de premier plan absolu. Il a marqué 20, 30 buts chaque année pour Liverpool et était un joueur clé absolu là-bas. Sa qualité ne fait aucun doute », avait déclaré Thomas Tuchel sur le Ballon d’Or africain dès son arrivée sur le banc du Bayern.

What's Mané lacking?

Tuchel: "Maybe he needs not to think too much. He hesitates & takes long to react. That's why it seems he's half a step too late. We want to get him to where he was through trust & appreciation. He was an absolute top striker in the best league in the world" pic.twitter.com/uTps3TeU1V

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 14, 2023