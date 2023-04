Invité du plateau de J-1 de Canal + ce vendredi, Souleymane Diawara a révélé sa préférence entre El Hadj Diouf et Sadio Mané pour le titre de meilleur joueur de l’histoire du Sénégal.

Souleymane Diawara a tranché sur le débat du meilleur joueur de l’histoire du Sénégal entre Sadio Mané et El Hadji Diouf. L’ancien défenseur sénégalais et ancien de l’Olympique de Marseille a déclaré que l’attaquant du Bayern Munich était le meilleur des deux même si « Dioufy » etait plus beau à voir jouer.

« El Hadji Diouf était plus beau à voir jouer, plus élégant parce que c’était un joueur très technique et il offrait du spectacle aux spectateurs qui venaient au stade. Mais en terme de réalisme et de statistiques, de palmarès, je dirai Sadio Mané est le meilleur joueur de l’histoire » a déclaré Souleymane Diawara sur le plateau de J-1 de Canal +.

Meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Sénégal avec 35 buts, Sadio Mané a gagné la Coupe d’Afrique des nations 2022 l’un de ses faits d’armes avec les Lions. Un trophée qui a toujours échappé à la légende El Hadji Diouf même si lui peut se targuer d’avoir émerveillé de son talent la coupe du monde 2002 à Séoul avec notamment un parcours historique jusqu’en quart de finale.

Par ailleurs les deux ont remporté par deux fois le titre de meilleur joueur africain de l’année plus connu sous le nom de Ballon d’or africain.

#Jmoins1 ⚽ – Sadio Mané 🆚 El-Hadji Diouf ? 👉 Souleymane Diawara 🇸🇳 a tranché ! pic.twitter.com/zBVWqwD1bl — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 14, 2023

