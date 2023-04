En attendant les deux derniers matchs prévus ce vendredi entre Don Bosco v Keur Madior et Goudiry SC v Casa Sports, les qualifiés pour les 16es de finale de Coupe du Sénégal sont connus.

La magie de la coupe du Sénégal a encore frappé. Certains club de ligue 1 ont été surpris par des formations de National alors que d’autres sont parvenus à éviter le piège pour se qualifier en 16e de finale.

Diambars, Sonacos et AS Douanes passent à la trappe

Une trentaine de rencontres se sont disputées sur toute l’étendue du territoire national entre mercredi et jeudi avec des surprises notées sur certaines pelouses.

Sans titre en Coupe nationale, Diambars a été surpris par le Stade de Thiaroye. Les académiciens ont perdu aux tirs au but devant cette équipe de Thiaroye qui a créé la surprise (3-1). Même chose pour Sonacos et AS Douanes. Les Huiliers ont également été défaits aux tirs au but par l’US Rail (5-4) tandis que les gabelous se sont inclinés ce jeudi contre Gazelle de Bignona (0-1).

De leur côté, Génération Foot, Jaraaf et Teungeuth FC ont tenu leur rang. Opposés respectivement à l’AS Saloum, l’AS Kaffrine et Africa Promo Foot, les trois équipes de Ligue 1 ont décroché leur ticket pour le tour suivant grâce à des victoires obtenues sur le terrain. Du côté des grenats de Génération Foot, Ibou Sané s’est offert le luxe d’inscrire un doublé. La Linguère s’est également imposé sur la plus petite des marques face à Toglou de Diass alors que l’US Gorée a dû aller aux tirs au but pour décrocher sa qualification face à Etics de Mboro.

Notons par ailleurs que l’AS Pikine a remporté son match l’opposant à Gazelles de Kedougou 0-2 et Dakar Sacré-Cœur s’est imposé contre Assur 3-0.

Olso FA, Ndiambour et UCST Port ont été éliminés, ça passe pour le reste des formations de Ligue 2

Ce jeudi, Demba Diop FC a perdu aux tirs au but (6-5) contre Yeggo tandis que Mbour PC a confirmé sa mauvaise passe cette saison en concédant une défaite et contre Olympique de Ngor 1-0. L’aventure s’arrête là pour les deux clubs mbourois.

L’AS Douanes est aussi éliminée de la compétition après sa courte défaite 1-0 devant Gazelle de Bignona.

Thiés FC a corrigé sévèrement Damels 4-0 pour se qualifier. Même chose pour l’US Ouakam qui s’est également assuré sa place pour les 16es de coupe du Sénégal en s’imposant 3-0 au stade Massene Sène.

A Alboury Ndiaye Ajel de rufisque s’est imposé 1-0 contre Jolof Olympique club pour assurer sa continuité dans la compétition. Deuxième de Ligue 2, Amitié FC s’est qualifié pour le prochain tour de la coupe du Sénégal. Les « verts blanc » se sont imposés aux tirs au but contre Renaissance de Dakar (4-5).

Résultats 32e de finale Coupe du Sénégal | 16 équipes qualifiées 👇 pic.twitter.com/nt78QL5S4J — FSF (@Fsfofficielle) April 13, 2023

Wiwsport.com