Absent des terrains depuis quatre semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, l’attaquant sénégalais de Nîmes Olympique, Moussa Koné espère renouer avec la compétition dans les jours à venir. Son entraîneur, Frédéric Bompard reste optimiste.

La saison avait pourtant bien débuté pour le joueur sénégalais avec ses trois buts en quatre matchs, à la fin du mois d’août. Mais au fil de la saison, Moussa Koné a été moins efficace et il a perdu son statut de titulaire. Et son but à Guingamp n’a pas changé cette situation. Depuis l’arrivée de Frédéric Bompard, le buteur en fin de contrat n’a joué que 138 minutes pour un but inscrit. À sa décharge, l’ancien joueur du Dinamo Dresde a raté cinq matchs en raison de blessures.

La galère n’est pas encore terminée pour Koné qui, blessé aux adducteurs, ne sera toujours pas apte pour la venue du Havre, samedi. Mais le bout du tunnel approche. « Il va reprendre l’entraînement incessamment sous peu ! », assure Frédéric Bompard, l’entraîneur du Nîmes Olympique sur objectifgard. Une bonne nouvelle pour l’attaquant et une option de plus pour le staff nîmois dans le sprint final, avec l’apport de celui qui a marqué 28 buts en 93 matchs sous le maillot nîmois.

