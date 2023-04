Le Bayern Munich se positionne déjà sur le marché des transferts pour renforcer son équipe notamment en attaque. Harry Kane qui sera dans la dernière année de son contrat à Tottenham l’été prochain, est une cible sérieuse pour le géant allemand.

Selon The Independent, le Bayern veut signer Harry Kane et est prêt à formuler une « offre convaincante » pour le joueur de 29 ans lors du prochain mercato. Idéalement, les géants de la Bundesliga préféreraient un n°9 plus jeune, mais ils reconnaissent l’opportunité de décrocher l’un des grands buteurs du monde à un an de la fin de son contrat.

Une potentielle arrivée en Bavière qui remettrait en cause l’avenir de Sadio Mané dans le club alors qu’il était venu pour faire oublier le départ de Robert Lewandowski et prendre sa place dans l’axe de l’attaque bavaroise. Ira-t-on alors considérer Mané comme l’ailier qu’il a été pour la plus grande partie de sa carrière au lieu d’un attaquant axial ? L’état de forme du Sénégalais en cette fin de saison et le recrutement du Bayern l’été prochain nous en diront davantage.

