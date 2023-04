A 32 ans et dans une équipe en pleine mutation, Edouard Mendy a t’il encore un avenir à Chelsea ? Aujourd’hui l’ex gardien de Rennes n’est plus indiscutable au Stamford bridge et pire il semble se conjuguer au passé malgré les exploits qu’il a fait avec le club londonien notamment en Ligue des Champions.

Déjà avec Graham Potter, Mendy n’était plus considéré comme le premier choix et en ce moment également, Frank Lampard semble suivre le même chemin que son prédécesseur. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2025, le portier sénégalais peut être tenté d’aller monnayer ses talents ailleurs surtout qu’on se rapelle qu’en décembre 2022 il avait refusé une offre de prolongation de contrat qu’il jugeait « irrespectueuse » parce qu’on lui proposait la moitié du salaire de Kepa.

Monaco perdra son gardien numéro 1 à la fin de la saison !

En effet selon Chelsea HQ, il serait dans les petits papiers de Monaco et de la Juventus. Le club du rocher cherche un remplaçant à son gardien numéro 1 Alexander Nübel qui va retourner au Bayern (fin de prêt) à la fin de la saison alors que la Juve veut depuis un certains temps un gardien capable de rivaliser avec Szczesny.

