Le Sénégal veut aller vers un judo »plus technique et puissant’’, en vue de se ‘’replacer’’ sur ‘’l’échiquier mondial’’, a soutenu mardi le président de la Fédération sénégalaise de la discipline, Babacar Ngom qui a salué le ‘’bilan positif’’ des équipes nationales féminine et masculine lors de leurs dernières participations aux compétitions internationales, en mars et avril.

Le Sénégal a remporté lors des éditions 2023 de l’Open International de Tunis (du 9 au 12 mars), d’Alger (du 18 au 19) et de Luanda (Angola, 8-9 avril), 20 médailles dont six en or, en mois d’un moins.

M. Ngom qui s’exprimait dans un entretien téléphonique avec l’APS, a estimé que l’objectif de la fédération est de ‘’replacer le judo sénégalais dans l’échiquier mondial et aller vers un judo technique et puissant ». ‘’Et c’est cela notre réussite. Vouloir être bien en Afrique de l’Ouest et aller s’imposer dans le Nord où le judo est fort’’, a-t-il ajouté.

‘’En Afrique du Nord (Algérie et Tunisie), nous avons fait une bonne participation. Nous avions terminé cinquième en Alger et troisième en Tunisie. L’équipe nationale a bien travaillé’’, a-t-il poursuivi, relevant que les Lions sont dans ‘’une bonne moyenne, car les tournois d’Open sont qualificatifs pour les JO de Paris 2024. Plus nous gagnons des médailles, plus nous nous approchons de cette compétition’’.

‘’C’est un bon calibrage. Et cela va nous permettre d’atteindre nos objectifs. Il y a les championnats du monde qui arrivent, nous n’allons pas y faire de la figuration. Nous avons aussi en ligne de mire les Championnat d’Afrique de Maroc, cette année où le niveau sera très relevé’’, a-t-il dit

Une participation positive aux Open d’Alger, de Tunis et Luanda

Le Sénégal a effectué, le week-end dernier, une belle participation à la 1ére édition de l’Open International de Luanda de judo (8-9 avril). Les Lions ont remporté 10 médailles en senior et junior : quatre en or, trois en argent et trois en bronze, ont annoncé plusieurs médias sénégalais.

Les médailles en or ont été obtenues par Libasse Ndiaye (-100 kg) en junior, Mbagnick Ndiaye (+100 kg) et Abderahmane Diao (-91 Kg) et Diodio Sonko (-51 kg) en sénior, a précisé, dans sa publication, du mardi, le quotidien Stades.

L’équipe nationale du Sénégal termine deuxième, derrière la pays hôte, l’Angola qui a survolé la compétition. Les Angolais ont engrangé 29 médailles : cinq en or, cinq en argent et 19 en bronze.

Les Lions ont fait une meilleure prestation qu’à l’Open International d’Alger, en mi-mars (18-19 mars). Ils avaient obtenu cinq médailles : deux en argent et trois en bronze. Plutôt en Tunis (du 9 au 12 mars), les judokas sénégalais avaient décroché lors de l’Open de Tunis, cinq médailles : deux en or, une en argent et deux en bronze.

L’équipe nationale du Sénégal féminine et masculine de Judo va participer du 7 au 14 mai aux championnats du monde à Doha (Qatar). Un mois après cette compétition mondiale, les Lions prendront part à l’Open International d’Abidjan du 15 au 18 juin, puis à celui du Niger du 22 au 25 juin.

Ces compétitions feront place aux Championnats d’Afrique de judo prévus au Maroc du 8 au 11 septembre.

L’Open Internationale de Dakar (9 -12 novembre) et l’Open International de Yaoundé (16-19 novembre), seront les autres tournois auxquels le Sénégal va participer, avant le JO de Paris 2024.