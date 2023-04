A trois ans et demi des Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), a dégagé une nouvelle feuille de route. C’était ce jeudi matin, à Dakar, lors d’une réunion tenue avec les différentes fédérations concernées.

Le CNOSS ne croise pas les bras. A trois ans et demi des JOJ qui seront abrités pour la première fois par un pays africain, le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) est en train de peaufiner sa préparation. C’est dans ce cadre qu’il a tenu une réunion, ce 13 avril 2023, pour dégager une nouvelle feuille de route et retravailler le projet JOJ Dakar 2026. Ce, sous la supervision du CIO qui renforce son dispositif organisationnel pour faire des JOJ une totale réussite.

Repositionner Dakar sur la carte olympique mondiale

« Nous avons beaucoup travaillé avec le comité national olympique sur la nouvelle feuille de route qui va nous amener vers la nouvelle échéance. Nous en avons déjà depuis 2022. Après le report, nous avons beaucoup travaillé sur le repositionnement de Dakar sur la carte olympique mondiale. Je dois dire que nous avons beaucoup contribué à la cristallisation des JOJ Dakar dans l’agenda olympique. Nous ne sommes pas restés les bras croisés nous avons travaillé sur ce qu’on appelait le programme des opportunités », a d’emblée dit Ibrahima Wade coordonnateur des JOJ Dakar 2026.

Programme d’activités marquées par l’engagement du ministère de l’Éducation

« Vous savez que les Jeux olympiques de la jeunesse étaient prévus en 2022. Entre le moment où ils sont attribués et 2022, il aurait été illusoire de penser pouvoir réussir toute la dynamique d’héritage surtout réussir à faire les Jeux par les jeunes pour les jeunes et avec les jeunes. Mais grâce au report, nous avons pu travailler sur un plan de la mobilisation et l’engagement de la jeunesse qui a débouché sur cette importante première activité que le festival Dakar en Jeux qui s’est tenu au mois de novembre dernier. Ce festival se poursuit tous les ans avec d’autres activités dont le sport à l’école que nous avons engagé avec le ministère de l’Éducation nationale et également sur le programme de fitness avec l’implication des jeunes, des femmes. C’est la partie pour la mobilisation. »

Reprofilage du programme de réhabilitation des infrastructures

« Un autre aspect important sur lequel nous sommes en train de travailler est le reprofilage du programme de réhabilitation des infrastructures. Si nous avions la dynamique dans laquelle nous étions, les infrastructures à réhabiliter que sont le stade Ibra Mar Diop et le tour de l’œuf auraient été prêts en 2022. Mais si ces infrastructures étaient prêtes en 2022, il aurait été difficile de les laisser et de ne les pouvoir utiliser. Donc, nous avons travaillé avec le maître d’ouvrage délégué avec l’Agence Française de Développement (AFD) qui apporte le financement pour aller vers le décalage des travaux. La livraison de ces infrastructures est prévue au deuxième trimestre 2025. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire les tests. C’est surtout ces aspects que le comité d’organisation est en train de travail sans tambour ni trompette parce que nous avons une claire maîtrise de la feuille de route. »

Rapprochement avec les fédérations nationales, le CNOSS…

« Nous avons su se rapprocher avec les fédérations nationales, avec le comité national olympique mais aussi avec d’autres comités d’organisation à l’image de la Chine qui a organisé les Jeux olympiques divers en 2022 qui nous appuie, nous accompagne et Tokyo qui a organisé les jeux olympiques de 2021. Donc cette expertise, ce savoir-faire et ce matériel en héritage nous sommes en train d’en bénéficier mais surtout Paris 2024 qui est en train de travailler sur véritablement les jeux olympiques où nous avons prévu avec eux, dans les prochains mois d’envoyer nos équipes. Elles vont aller en observation dans des programmes de détachement pour se faire la main. »

Pour rappel, Dakar, Diamniadio et Saly sont les trois villes qui abriteront ces Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) du 31 octobre au 13 novembre 2026.