La 18e journée de Ligue 2 se jouera samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril. L’occasion pour la course poursuite en tête du championnat de suivre son cours.

D’abord ce samedi, Thiès (7e) et Walydaan (6e) vont ouvrir le bal après leur matchs nuls précédemment concédés en championnat. Dans ce match prévu au stade Maniang Soumaré, les deux équipes qui occupent le milieu de tableau doivent obtenir un résultat positif.

Dimanche, quatre rencontres sont au programme. Respectivement 12e et 13e de ligue 2, Demba Diop FC et Mbour PC vont disputer un match des mal classés alors que le leader Jamono Fatick se déplace à Dakar pour affronter HLM Dakar. Avec deux points d’avance sur le deuxième, le club fatickois peut conserver son fauteuil de leader encore à l’issue de cette journée.

De son côté Amitié FC (2e) qui a été battu par Keur Madior (2-3) ira à Louga pour défier le Ndiambour, neuvième au tableau.

A Alassane Djigo, l’US Ouakam (3e) va jouer contre la lanterne rouge et dernier du classement UCST Port. Une victoire permettrait à l’USO de garder sa place dans le trio de tête et mieux, de se rapprocher de la première place. Quant à Port, obtenir les trois points peut le rapprocher de sa mission de maintien. Le club est à 5 points de la première place de non relégable.

Pour finir, en clôture de cette 18e journée lundi, Keur Madior affrontera l’Ajel (5e) à Caroline Faye alors que Olso FA sera opposé au Dakar Université Club qui occupe la 10e place de Ligue 2.

Voici les résultats du jour des 18emes journées de Ligue 1 et 2.

Quel(s) match(s) attendez-vous avec impatience ? 👀 #LSFP #Ligue1SN #Ligue2SN pic.twitter.com/8B5P7jKRkO — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) April 11, 2023

