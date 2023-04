La 18e journée de Ligue 1 s’ouvre ce samedi avec deux matchs au programme dont celui du leader Diambars qui fera face au Teungeuth FC dans l’affiche phare de ce weekend.

Au stade Fodé Wade, ce sera la sortie du leader Diambars qui jouera un gros match face à Teungeuth FC (5e). Éliminé dès le premier tour de Coupe nationale par le Stade de Thiaroye, Diambars doit encore plus se concentrer sur le championnat. Vainqueur du Casa Sports lors de la précédente journée, les académiciens qui comptent un point d’avance sur leur dauphin veulent conserver leur fauteuil de leader en remportant la rencontre contre le club rufisquois.

Jaraaf, la nouvelle vie sans Youssouph Dabo !

Face à l’US Gorée, Jaraaf qui s’est séparé en cours de semaine de son entraîneur Youssouph Dabo espère rebondir. Qualifié pour les 16es de finale de Coupe du Sénégal et relégué à la dixième place du championnat avec 8 défaites concédées, le club de la médina jouera ainsi un match piège à l’extérieur contre le club insulaire (6e) qui s’est offert beaucoup de grosses équipes de la ligue cette saison. Le staff intérimaire composé entre autre d’Abdoulaye Gueye, de Siré Dia et compagnie est averti.

Dimanche, l’AS Douanes accueille Guédiawaye FC deuxième du classement au stade municipal des Parcelles Assainies. Les crabes qui sont restés en tête du championnat que pendant 72 H veulent récupérer le trône et ça passera forcément par une victoire contre les gabelous qui sont 12e du classement.

Après avoir tous deux concédés des matchs nuls et vierge lors de la précédente journée, Linguère (13e) et AS Pikine (8e) s’affrontent au stade Mawade Wade. A Déni Biram Ndao, Génération Foot qui sur une forme étincellelant reçoit le stade de Mbour (16H 30) Troisième du championnat à deux points de la première place, les grenats ont un match apparemment facile à négocier pour se hisser plus haut au classement.

Le champion en titre en perte de vitesse !

Le dernier match de ce dimanche opposera le Cneps Excellence à Sonacos. L’équipe thiéssoise est dernier du championnat alors que les Huiliers sont neuvième après la victoire sur l’AS Douanes lors du weekend dernier. En clôture de cette 18e journée, le Casa Sports sera dans la capitale pour défier le Dakar Sacré-Cœur au stade Allasane Djigo lundi. 4e du championnat l’équipe championne en titre est dans une mauvaise passe ces derniers temps. Une victoire contre DSC permettrait aux hommes d’Ansou Diadhiou de se remettre dans une bonne posture pour la lutte au titre.

Voici les résultats du jour des 18emes journées de Ligue 1 et 2.

Quel(s) match(s) attendez-vous avec impatience ? 👀 #LSFP #Ligue1SN #Ligue2SN pic.twitter.com/8B5P7jKRkO — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) April 11, 2023

